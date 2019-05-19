Стало известно, когда возобновится прокачка нефти по «Дружбе» в сторону Польши

Прокачка чистой российской нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Польши начнется с понедельника, 20 мая, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«В понедельник начнется прокачка нефти в сторону Польши. Что касается южного направления, там идет нормализация ситуации. В течение нескольких дней ожидаем, что кондиционная нефть поступит на границу Словакии», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостанавливала прием нефти из России. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

7 мая были арестованы четверо фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти.