Венесуэла отреагировала на слухи о размещении российской военной базы

Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса опроверг слухи о том, что в республике может быть размещена военная база России.

«Мы слышим это от СМИ. Не знаю, откуда они берут такую информацию. Никто нигде, по крайней мере, в нашем и в российском правительстве, не говорил о размещении военной базы [РФ] в Венесуэле», – сказал посол Венесуэлы, передает РИА «Новости».

«Это у американцев надо спросить, сколько военных баз у них во всем мире. Рядом с нашей страной – семь, в Колумбии», – добавил он, отметив, что у Москвы и Каракаса «хорошие отношения во многих областях и одна из них – это военное сотрудничество». «Взаимодействие будет продолжаться», – уточнил он.

Карлос Рафаэль Фариа Тортоса также заявил, что правительство Венесуэлы рассматривает возможность ответных мер после вторжения полиции США в посольство страны в Вашингтоне.

Так, 16 мая американские правоохранители задержали последних четырех активистов женского антивоенного движения CodePink, которые удерживали контроль над зданием посольства Венесуэлы в США почти месяц, чтобы не допустить в него представителей венесуэльской оппозиции.

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