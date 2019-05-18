Мадуро заявил о готовности венесуэльцев для защиты страны взяться за оружие

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что венесуэльцы готовы взяться за оружие для защиты суверенитета и независимости Боливарианской Республики.

«Если кому-то из нас придется взяться за оружие, это будет сделано для защиты и сохранения мира, суверенитета и независимости Венесуэлы», – передает ТАСС слова Мадуро во время выступления перед военнослужащими.

На ваш взгляд Удержит ли власть в Венесуэле Николас Мадуро? Да

Да, но недолго

Нет



Президент Венесуэлы также подчеркнул важность сохранения единства армии. «При любых обстоятельствах мы должны поддерживать и укреплять монолитность вооруженных сил Боливарианской Республики», – отметил венесуэльский лидер.

Напомним, 30 апреля власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. После провала госпереворота в Каракасе США призвали к скорейшей смене власти в Венесуэле, предупредив, что рассматривают все варианты действий. В ответ Москва предупредила Вашингтон о последствиях вмешательства в дела Каракаса.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США попали в Венесуэле в типичную для себя ловушку.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД