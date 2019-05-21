Крымские татары потребовали извинений от посольства Украины в США

Украинское посольство в Вашингтоне должно принести извинения за фотографию, на котором депортация польских евреев выдана за депортацию крымских татар 1944 года, заявил лидер крымско-татарской организации «Къырым бирлиги» («Единство Крыма») и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

«Это непозволительная историческая ошибка, которая, скорее всего, сделана случайно или по невнимательности. Мы призываем посольство Украины в США впредь быть более компетентными в вопросах истории, особенно если это связано с трагедией целых народов, а также принести извинения за допущенную ошибку», – сказал Ниметуллаев РИА «Новости».

Он подчеркнул, что к публикациям, связанным с историей, необходимо подходить особенно внимательно и щепетильно.

В свою очередь глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя выдаваемую украинским посольством в США фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар, заявил, что украинские политики так увлеклись антироссийской пропагандой, что уже не особо разбираются в тех «фактах», которыми подтверждают свои якобы доказательства.

«Пропаганда (украинских политиков) в действии. Без разницы, что предоставлять, какие «факты», – сказал Косачев.

Напомним, 18 мая отмечался день памяти жертв депортации крымских татар. В 1941–1944 годах из Крыма выселили более 277 тыс. человек – семьи крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев. Украинское посольство сделало к этой дате публикацию, в которой использовало для иллюстрации депортации крымских татар снимок депортации евреев из польского гетто.