Украина выдала фото из архива Холокоста за депортацию крымских татар

Посольство Украины в США опубликовало фотографию из архива вашингтонского Музея памяти жертв Холокоста как снимок депортации крымских татар в 1944 году, сообщило российское посольство в США.

Российское посольство пояснило, что на фото запечатлены евреи из Лодзинского гетто, передает РИА «Новости».

May 18, 1944, it was a day when we couldn’t stop Stalin. As a consequence, we mourn the victims of the #CrimeanTatars deportation



Since 2014 Russia has targeted Crimean Tatars w/ detentions, forcing them out of Crimea. And it’s our duty now do not allow a bitter history repeats. pic.twitter.com/NQc36SCiZ5 — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 18 мая 2019 г.

На снимке евреев в Польше сажают в вагоны для отправки в лагерь смерти «Хелмно».

«Методичка украинской дипломатии», – заявили в российском посольстве.

Фото также было использовано некоторыми украинскими СМИ для статей о депортации крымских татар.