Массовое отравление детей крысиным ядом произошло в Новосибирской области

Ученики второго класса в районном центре Чаны Новосибирской области отравились ядом для уничтожения грызунов.

«Предварительно установлено, что 20 мая в приемный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом «отравление ядовитым веществом» (крысиный яд)», – заявили в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что, предположительно, один из учеников принес яд из дома и угостил других детей. По факту произошедшего организована прокурорская проверка.

Также отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное, тяжкие последствия не наступили.

Ранее сообщалось, что школьники в Казани отравились крысиным ядом из-за нарушений при обработке помещения.