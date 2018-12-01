Школьники отравились крысиным ядом в Казани

В Казани трое школьников отравились крысиным ядом, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Инцидент произошел в пятницу; дети были госпитализированы «с признаками отравления крысиным ядом», передает РИА «Новости».

Специалисты Роспотребнадзора провели обследование школы, в которой учатся пострадавшие.

Выяснилось, что «дератизационные обработки (от грызунов)» проводятся в учебном заведении «фирмой дезинфекционного профиля по договору». Были выявлены «нарушения при организации и проведении обработок, в том числе приманка для грызунов была разложена в доступном для детей месте».

Лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности. Ситуация остается на контроле управления.

По информации минздрава Татарстана, состояние школьников оценивается как удовлетворительное.

Напомним, в апреле в одном из детских садов Москвы дети отравились бензиновым растворителем.