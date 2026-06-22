Школьники России завоевали шесть медалей на международной географической олимпиаде

Tекст: Дарья Григоренко

Юные географы из России заняли первое место в неофициальном командном зачете на второй Открытой международной географической олимпиаде, говорится в канале Правительства на платформе Max.

Всего в мероприятии, организованном МГУ имени М.В.Ломоносова, соревновались 125 человек. Золотые награды получили Тихон Пуляев, Энжелина Гаязова, Михаил Пустынный и Степан Клепов, а серебряные – Данила Борисов и Семен Ситников.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко высоко оценил достижения наставников и учащихся.

«Как отмечает наш Президент Владимир Владимирович Путин, патриотизм, чувство сопричастности к судьбе Родины и ответственности за ее будущее рождаются из знаний о ее истории, географии, культурном и природном наследии. Мы поздравляем наших школьников с шестью медалями на второй Открытой международной географической олимпиаде», – заявил он.

Правительство продолжит раскрывать потенциал молодежи благодаря мерам профильного национального проекта, добавил вице-премьер. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, отечественная географическая школа вновь подтвердила статус одной из сильнейших в мире. Он отметил, что сборная второй год подряд демонстрирует высокие результаты благодаря упорному труду и командному духу.

Тренерами команды выступили специалисты географического факультета МГУ Павел Кириллов и Дмитрий Богачев. Им помогали преподаватели Анна Ромашина и Артур Петросян.