Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Гособвинение подало жалобу на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которых ранее осудили за хулиганство и побои по делу о драках в центре Москвы, адвокаты также подали апелляцию.

«Апелляционную жалобу подали сегодня. Прокуратура также обжаловала приговор», – сообщила адвокат Татьяна Стукалова ТАСС.

Ранее правозащитница Ева Меркачева рассказала, как уживаются футболисты с сокамерниками.

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальному сроку заключения: футболист «Зенита» приговорен к полутора годам колонии общего режима, футболист «Краснодара» – к году и пяти месяцам.

Газета ВЗГЛЯД писала, что приговор Кокорину и Мамаеву дал сигнал и элитам, и российскому правосудию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД