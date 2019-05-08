Приговор Кокорину и Мамаеву дал сигнал и элитам, и российскому правосудию

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8 мая, среда  |  Последнее обновление — 20:39  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»

Сергей Лавров и Майк Помпео встречаются исключительно в ФинляндииФото: Mandel Ngan/Reuters
В Финляндии состоялась встреча Сергея Лаврова и Майкла Помпео – спустя три дня после неожиданного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину. В ближайшие месяцы в российско-американских отношениях может начаться новая фаза – президент США явно пытается разыграть российскую карту в своей глобальной игре. Как поведет себя Владимир Путин? Подробности...
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Авиароботы превращают летчиков в недоучек

Современные пилоты зачастую умеют лишь нажимать кнопки и следить за работой искусственного интеллектаФото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Расследование катастрофы «Суперджета», похоже, приводит к выводу о вине экипажа. Однако проблема гораздо шире, чем просто предполагаемая ошибка летчиков во время посадки. Современные авиалайнеры превратились в «компьютеры с крыльями», и у летчиков все меньше практики работы, что называется, «на руках». И все же в некоторых отношениях робот гораздо лучше живого летчика.  Подробности...
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Иран выдвинул ультиматум России, Китаю и ЕС

Решение Ирана пересмотреть ядерную сделку чревато непредсказуемыми последствиямиФото: Morteza Nikoubazl/Reuters
Иран выступил в стиле «прощаемся, но не уходим»: президент Роухани объявил о 60-дневном отказе исламской республики от ряда пунктов ядерной сделки. Два месяца даны на подготовку нового соглашения, иначе Иран начнет обогащать уран. Тегеран решился на демарш на фоне новых угроз США: те винят иранцев в переброске баллистических ракет и подтягивают к Персидскому заливу авианосцы. Чем грозит провал атомной сделки? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Гонка вооружений рекламодателей и потребителей

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Культура бывает элитарная, массовая и сверхмассовая. Если первые две как-то обсуждаются, то сверхмассовая культура – за пределами какого бы то ни было интереса. А зря. Ведь именно она влияет абсолютно на всех. Подробности...

Почему нам нужен «Институт национального будущего»

Николай Гурьянов, журналист
Я мечтал бы однажды пройтись по улице Деникина, свернуть на Колчаковскую и на Каппелевской улице постоять под каплями дождя. Я действительно считаю, что города с такими улицами были бы куда лучше, чем сейчас. Но – нельзя. Подробности...
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День Победы в фотошопе

Дометий Завольский, историк-архивист
Чем ближе каждое 9 Мая, тем с большим размахом повторяется безобразная коллизия. Виртуозы фотошопа могут любой патриотический сюжет проиллюстрировать изображениями наполеоновских конных егерей и силуэтами американских самолетов. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

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            Приговор Кокорину и Мамаеву дал сигнал и элитам, и российскому правосудию

            Александр Кокорин получит чемпионские медали уже в колонии   8 мая 2019, 20:25
            Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
            Текст: Петр Акопов

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            Приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву стал вехой не столько в истории российского правосудия. Знаменитые футболисты являются важной частью национальной элиты. Обвинительный приговор полностью отвечает общественным настроениям, требующим большей справедливости для всех и каждого, но одновременно выявляет и узкие места нашего правосудия.

            Подробности похождений футболистов Кокорина и Мамаева 8 октября прошлого года уже хорошо известны всей стране – гуляли всю ночь с друзьями, потом избили водителя, ударили в кафе стулом подвернувшегося под руку чиновника. Все это время друзья-подельники провели в СИЗО. И вот сегодня, спустя семь месяцев после произошедшего, суд вынес им приговор – по статьям 213-й «Хулиганство» и 115-й «Нанесение легкого вреда здоровью».

            Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, а Мамаев 1 год и 5 месяцев (столько же получил и брат Кокорина Кирилл, и еще один участник хулиганки Александр Протасовицкий). Отбывать срок они будут в колонии общего режима. Но учитывая, что оба отсидели уже больше трети срока, а время пребывания в СИЗО засчитывается им с коэффициентом 1,5, то в худшем случае они выйдут к концу года, а в случае смягчения приговора (крайне маловероятного) или УДО (гораздо более реального) могут вернутся домой уже к концу лета.

            И хотя Кокорин стал в СИЗО чемпионом России (благодаря досрочной победе «Зенита» в чемпионате), его дальнейшая карьера, и уж тем более карьера более старшего по возрасту Мамаева под очень большим вопросом. Будет почти чудом, если им не просто удастся восстановить форму и дух, но и доверие серьезных клубов и зрителей. Хотя мало кто сейчас желает им плохого – свое они уже получили. И в этом приговоре содержится важный урок не только для них, но и для всего общества.

            Неслучайно судья в приговоре упомянула «желание обвиняемых противопоставить себя обществу» и «публичную демонстрацию неуважения». Это не только характеристика поведения загулявших друзей, но и то, как немалая часть нашей элиты относится к обществу, то есть к обычным людям, вообще. Нет, конечно, чиновники или олигархи, как правило, не бьют стульями по голове сделавших им замечание людей – но так у каждого своя специализация.

            Кто-то говорит такое, что воспринимается людьми как оскорбление. Кто-то ворует. Кто-то назначает себе зарплату, на пару порядков превышающую выплаты подчиненным. Кто-то нагло задирает цены, пользуясь своим положением монополиста.

            Объединяет все это не только высокомерное отношение к плебсу, но и ощущение собственной безнаказанности.

            Нигде в мире нет абсолютной справедливости и равенства всех перед законом – но нам важно то, что происходит у нас в России. После краха социалистической модели у нас стало складываться не просто классовое общество, а общество, откровенно разделенное на верхи и низы. На тех, кому закон, что моральный, что уголовный не писан, и тех, кто в случае чего получит по полной.

            Начиная с нулевых годов Владимир Путин настойчиво пытается изменить эту модель. А в десятые годы он начал национализацию элиты, то есть не просто обновление ее, но и принуждение к соблюдению правил и законов.

            В этом смысле между арестами бывших министров и олигархов, и судебным процессом против Серебренникова или делом Кокорина-Мамаева нет никакой разницы. Всем сегментам элиты дают понять, что закон един для всех, что никаких поблажек не будет, что за сделанное придется отвечать. Да, мы еще в начале пути – но именно поэтому такие дела так важны и показательны.

            Конечно, дело Кокорина-Мамаева стало образцово-показательным - и в этом, естественно, есть и свои плюсы, и минусы. Плюсы понятны – общество увидело, что богатые и знаменитые не могут уйти от ответственности. Заключение под арест и жесткий приговор были в этом смысле абсолютно закономерны и правильны. Да, Кокорин и Мамаев получили по полной в том числе и для того, чтобы это стало «другим наукой», но тут им некого винить кроме самих себя.

            А вот самому обществу и власти стоит задуматься и над другими уроками дела Кокорина-Мамаева. Главный из которых – чрезвычайно долгое следствие. Почему обвиняемые семь месяцев ждали приговора – в деле, в котором и расследовать-то особо нечего, почти все зафиксировано камерами наблюдения, есть все показания и признания? Подобная затяжка имеет сразу несколько вредных последствий.

            Во-первых, непонятно, почему люди должны сидеть под следствием месяцами. Дело не только в правах человека. Если такое происходит со знаменитыми футболистами, то чему удивляться, когда незнаменитые подследственные проводят в СИЗО по году-два, а то и больше? Тот же Владимир Путин не раз говорил о необходимости сокращать сроки нахождения под следствием – и хотя подвижки есть, но они явно недостаточны. Что и показало дело Кокорина-Мамаева, и в этом тоже его большая польза.

            Во-вторых, важна не форма, а суть – людям было важно увидеть, что нарушившие закон отвечают перед ним. То есть в деле Кокорина-Мамаева был важен не конкретный приговор даже, и уж тем более не сроки их пребывания в СИЗО – а сам факт наказания и его оперативность. То есть, если бы уже в январе они получили приговор – даже в виде 6 месяцев заключения – то это бы было воспринято обществом с куда большим удовлетворением, чем 1,5 года сейчас.

            Потому что за семь месяцев ожидания приговора настроения стали меняться – одни поверили в то, что это заказное дело, другие стали объяснять всё личностью одного из потерпевших (чиновника из аппарата правительства), а многие и просто начали жалеть «погулявших пацанов». Эффект справедливости стал размываться и утрачиваться, а вместо него полезли прямо противоположные чувства, в том числе уже и к власти, которая якобы «несправедлива с ребятами». Вот к чему приводит «медленное правосудие».

            Но при всем этом, значение дела Кокорина-Мамаева действительно велико. Оно может привести в чувство не только самих футболистов, но и всех тех, кто, в самых разных формах, проявляет «неуважение к обществу». Может – если, конечно, они смогут и захотят понять смысл происходящего. А если нет - то потом им не стоит удивляться и растраиваться, как Кокорину и Мамаеву в зале суда.


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