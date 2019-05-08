Приговор Кокорину и Мамаеву дал сигнал и элитам, и российскому правосудию

Приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву стал вехой не столько в истории российского правосудия. Знаменитые футболисты являются важной частью национальной элиты. Обвинительный приговор полностью отвечает общественным настроениям, требующим большей справедливости для всех и каждого, но одновременно выявляет и узкие места нашего правосудия.

Подробности похождений футболистов Кокорина и Мамаева 8 октября прошлого года уже хорошо известны всей стране – гуляли всю ночь с друзьями, потом избили водителя, ударили в кафе стулом подвернувшегося под руку чиновника. Все это время друзья-подельники провели в СИЗО. И вот сегодня, спустя семь месяцев после произошедшего, суд вынес им приговор – по статьям 213-й «Хулиганство» и 115-й «Нанесение легкого вреда здоровью».

Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, а Мамаев 1 год и 5 месяцев (столько же получил и брат Кокорина Кирилл, и еще один участник хулиганки Александр Протасовицкий). Отбывать срок они будут в колонии общего режима. Но учитывая, что оба отсидели уже больше трети срока, а время пребывания в СИЗО засчитывается им с коэффициентом 1,5, то в худшем случае они выйдут к концу года, а в случае смягчения приговора (крайне маловероятного) или УДО (гораздо более реального) могут вернутся домой уже к концу лета.

И хотя Кокорин стал в СИЗО чемпионом России (благодаря досрочной победе «Зенита» в чемпионате), его дальнейшая карьера, и уж тем более карьера более старшего по возрасту Мамаева под очень большим вопросом. Будет почти чудом, если им не просто удастся восстановить форму и дух, но и доверие серьезных клубов и зрителей. Хотя мало кто сейчас желает им плохого – свое они уже получили. И в этом приговоре содержится важный урок не только для них, но и для всего общества.

Неслучайно судья в приговоре упомянула «желание обвиняемых противопоставить себя обществу» и «публичную демонстрацию неуважения». Это не только характеристика поведения загулявших друзей, но и то, как немалая часть нашей элиты относится к обществу, то есть к обычным людям, вообще. Нет, конечно, чиновники или олигархи, как правило, не бьют стульями по голове сделавших им замечание людей – но так у каждого своя специализация.

Кто-то говорит такое, что воспринимается людьми как оскорбление. Кто-то ворует. Кто-то назначает себе зарплату, на пару порядков превышающую выплаты подчиненным. Кто-то нагло задирает цены, пользуясь своим положением монополиста.

Объединяет все это не только высокомерное отношение к плебсу, но и ощущение собственной безнаказанности.

Нигде в мире нет абсолютной справедливости и равенства всех перед законом – но нам важно то, что происходит у нас в России. После краха социалистической модели у нас стало складываться не просто классовое общество, а общество, откровенно разделенное на верхи и низы. На тех, кому закон, что моральный, что уголовный не писан, и тех, кто в случае чего получит по полной.

Начиная с нулевых годов Владимир Путин настойчиво пытается изменить эту модель. А в десятые годы он начал национализацию элиты, то есть не просто обновление ее, но и принуждение к соблюдению правил и законов.

В этом смысле между арестами бывших министров и олигархов, и судебным процессом против Серебренникова или делом Кокорина-Мамаева нет никакой разницы. Всем сегментам элиты дают понять, что закон един для всех, что никаких поблажек не будет, что за сделанное придется отвечать. Да, мы еще в начале пути – но именно поэтому такие дела так важны и показательны.

Конечно, дело Кокорина-Мамаева стало образцово-показательным - и в этом, естественно, есть и свои плюсы, и минусы. Плюсы понятны – общество увидело, что богатые и знаменитые не могут уйти от ответственности. Заключение под арест и жесткий приговор были в этом смысле абсолютно закономерны и правильны. Да, Кокорин и Мамаев получили по полной в том числе и для того, чтобы это стало «другим наукой», но тут им некого винить кроме самих себя.

А вот самому обществу и власти стоит задуматься и над другими уроками дела Кокорина-Мамаева. Главный из которых – чрезвычайно долгое следствие. Почему обвиняемые семь месяцев ждали приговора – в деле, в котором и расследовать-то особо нечего, почти все зафиксировано камерами наблюдения, есть все показания и признания? Подобная затяжка имеет сразу несколько вредных последствий.

Во-первых, непонятно, почему люди должны сидеть под следствием месяцами. Дело не только в правах человека. Если такое происходит со знаменитыми футболистами, то чему удивляться, когда незнаменитые подследственные проводят в СИЗО по году-два, а то и больше? Тот же Владимир Путин не раз говорил о необходимости сокращать сроки нахождения под следствием – и хотя подвижки есть, но они явно недостаточны. Что и показало дело Кокорина-Мамаева, и в этом тоже его большая польза.

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Во-вторых, важна не форма, а суть – людям было важно увидеть, что нарушившие закон отвечают перед ним. То есть в деле Кокорина-Мамаева был важен не конкретный приговор даже, и уж тем более не сроки их пребывания в СИЗО – а сам факт наказания и его оперативность. То есть, если бы уже в январе они получили приговор – даже в виде 6 месяцев заключения – то это бы было воспринято обществом с куда большим удовлетворением, чем 1,5 года сейчас.

Потому что за семь месяцев ожидания приговора настроения стали меняться – одни поверили в то, что это заказное дело, другие стали объяснять всё личностью одного из потерпевших (чиновника из аппарата правительства), а многие и просто начали жалеть «погулявших пацанов». Эффект справедливости стал размываться и утрачиваться, а вместо него полезли прямо противоположные чувства, в том числе уже и к власти, которая якобы «несправедлива с ребятами». Вот к чему приводит «медленное правосудие».

Но при всем этом, значение дела Кокорина-Мамаева действительно велико. Оно может привести в чувство не только самих футболистов, но и всех тех, кто, в самых разных формах, проявляет «неуважение к обществу». Может – если, конечно, они смогут и захотят понять смысл происходящего. А если нет - то потом им не стоит удивляться и растраиваться, как Кокорину и Мамаеву в зале суда.