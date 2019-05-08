Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин бил Пака

Пресненский суд Москвы, огласивший приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

«Стул постановили уничтожить», – передает РИА «Новости» слова судьи Елены Абрамовой

В ходе процесса выяснилось, что стул, изъятый в кафе, находится, вероятнее всего, в кабинете у дознавателя, отмечается в сообщении.

В среду Кокорин и его брат Кирилл были приговорены к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и тренер Александр Протасовицкий получили по году и пять месяцев в тех же условиях.

Напомним, согласно обвинительному заключению, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.