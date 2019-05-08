Избитый чиновник отреагировал на приговор Кокорину и Мамаеву

Избитого футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым чиновника Минпромторга Дениса Пака устроил приговор, вынесенный спортсменам.

«Мы удовлетворены приговором. Считаем, что он достаточно справедлив как с юридической, так и с моральной точки зрения. С самого начала мы говорили о том, что кара, строгое наказание не являлись нашей целью. Важно, что состоялось решение суда... Наказание излишне строгим не является», – цитирует ТАСС слова адвоката Натальи Шатихиной, которая является представителем Пака.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил футболистов к реальному сроку заключения: Кокорин получил полтора года, а Мамаев – год и пять месяцев колонии общего режима.

Напомним, по данным следствия, Мамаев и Кокорин сначала избили водителя ведущей Первого канала, а позже напали в кафе на главу департамента Минпромторга.