Адвокат Кокорина заявил о намерении обжаловать приговор

Сторона защиты футболиста Александра Кокорина не согласилась с приговором спортсмену и будет обжаловать приговор.

«Апелляция обязательно будет, будем обжаловать», – заявила адвокат футболиста Татьяна Стукалова, передает РИА «Новости».

О возможной апелляции сообщил и адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов.

«Оснований для изменения приговора достаточно, скорее всего, да. 13 мая примем вместе с моим доверителем окончательное решение», – передает его слова ТАСС.

В среду Пресненский суд Москвы приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальному сроку заключения. Кокорин приговорен к полутора годам колонии общего режима, год и пять месяцев получил Мамаев.

Брат Кокорина Кирилл также получил полтора года колонии, год и пять месяцев получил Александр Протасовицкий.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.