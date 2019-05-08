На Кокорина и Мамаева надели наручники впервые за судебный процесс

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого впервые за весь судебный процесс заковали в наручники.

Наручники на фигурантов дела надели во время оглашения приговора, передает РИА «Новости».

Сообщается, что судья Елена Абрамова оглашает обвинительный приговор уже в течение часа. Сроки заключения будут объявлены позднее.

В понедельник в ходе прений сторон гособвинитель Светлана Тарасова запросила полтора года колонии общего режима братьям Кокориным и по году и пять месяцев Мамаеву и Александру.

Напмоним, 8 октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в Москве: они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и напали на федерального чиновника Дениса Пака.