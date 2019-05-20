Правозащитница рассказала об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, как уживаются с сокамерниками футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«У них абсолютно нормальные взаимоотношения с сокамерниками. Кокорин сидит все в той же маломестной камере, у него единственный сосед – украинец. Мамаев сейчас в большой камере и не хочет в маломестную, у него много сокамерников, я так понимаю, ему нравится коллектив, чтобы можно было пообщаться. У Мамаева есть в камере афроамериканец, они поддерживают друг друга. Мамаев и Кокорин подустали, им хочется домой», – сообщила Меркачева РИА «Новости».

Она также уточнила, что заключенных перестали выводить на футбол, так как площадку нужно переделывать, но администрация СИЗО обещает в дальнейшем возобновить эту практику.

Ранее Кокорин выразил желание отбывать наказание в Белгородской области.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальному сроку заключения: футболист «Зенита» приговорен к полутора годам колонии общего режима, футболист «Краснодара» – к году и пяти месяцам.

Газета ВЗГЛЯД писала, что приговор Кокорину и Мамаеву дал сигнал и элитам, и российскому правосудию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД