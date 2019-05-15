Кокорин сказал, где хотел бы отсидеть

Футболист Александр Кокорин выразил желание отбывать наказание в Белгородской области, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Кокорин в ближайшее время встретится с адвокатами, чтобы принять решение по вопросу обжалования приговора. Если приговор не изменят, то футболист хотел бы «отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом», сообщил Мельников.

Он также рассказал, что Павел Мамаев «обсуждать решение суда с членами ОНК не стал», передает РИА «Новости».

Мельников отметил, что в случае отказа от апелляции Кокорин и Мамаев могут быть освобождены условно-досрочно.

Напомним, Кокорин отказался досиживать срок в СИЗО.

Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальному сроку заключения: футболист «Зенита» приговорен к полутора годам колонии общего режима, футболист «Краснодара» – к году и пяти месяцам.

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