Кокорин отказался досиживать срок в СИЗО

Футболист «Зенита» Александр Кокорин не собирается досиживать свой срок в СИЗО, хотя это возможно по законодательству, заявил адвокат спортсмена Андрей Ромашов.

По закону, лица, впервые осужденные к лишению свободы на срок не более пяти лет исправительной колонии общего режима, могут в исключительных случаях с их согласия оставлены в СИЗО для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, сообщают «Известия».

«Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее», – сказал адвокат.

Кокорин находится в СИЗО с октября 2018 года, с точки зрения закона Кокорин отбыл уже 10,5 месяца заключения из 18.

Отметим, что защита футболиста собирается обжаловать приговор.

В среду Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина и Павла Мамаева к реальному сроку заключения – футболист «Зенита» приговорен к полутора годам колонии общего режима, футболист «Краснодара» - к году и пяти месяцам.