Фишман-Бекмамбетова: Президент услышал нас

«Это был формат общения, который ввели в рамках заседаний Госсовета по разным темам. Это хорошо, так как люди могут поднять вопросы, о которых чиновнику будет неудобно говорить», – заявила помощник президента Республики Татарстан на внештатной основе Наталия Фишман-Бекмамбетова, комментируя президентские поручения в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Поручения последовали за февральской встречей Владимира Путина с общественностью в Казани.

«Это был формат общения, который ввели в рамках заседаний Госсовета по разным темам. Первая тема касалась жилья и городской среды, следующей темой будет образование. Думаю, что это хорошо, так как люди могут поднять вопросы, о которых чиновнику будет неудобно говорить: или не с руки, или не захочется. Темы, которые поднимает общественность, как мне представляется, с многих точек зрения волнуют большое количество людей», – заявила газете ВЗГЛЯД помощник президента Республики Татарстан на внештатной основе Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Оценивать эффективность, по ее мнению, пока рано, так как поручения еще должны быть выполнены. «Но я, конечно, очень довольна, потому что существенная часть вопросов, которые мы с единомышленниками хотели сформулировать, была услышана. Мы видим по ним поручения», – добавила собеседница.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности в Казани для обсуждения национального проекта «Жильё и городская среда» утвердил перечень поручений правительству. Он был опубликован на сайте правительства 2 мая.

«Это поручение, касающееся регулярной финансовой поддержки молодых архитекторов. Учитывая масштаб планируемого строительства в России в ближайшие годы, очень важно, чтобы у архитекторов была возможность участвовать в этом процессе», – заметила Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Здорово, что Дом.РФ поручили продолжить программу подготовки молодых архитекторов.

Специалистов нам катастрофически не хватает. На городскую среду дают много денег, а грамотных управленцев, которые могли бы их правильно потратить, мало», –

посетовала она.

Также ее радует поручение выделить средства на пилотный проект по формированию исцеляющей среды на примере клинического онкодиспансера республики Татарстан. «Его концепцией занималась моя коллега Анастасия Яременко, которая и рассказала о проекте на встрече с президентом», – сообщила Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Крайне важно, что поручено проработать дополнительные механизмы привлечения горожан к формированию комфортной городской среды.

«Мы первыми начали эту тему. Единственное руководство, как привлекать жителей города, написано моей командой. Мне кажется, оно требует расширения. По сути, мы делаем активного горожанина заказчиком. То есть это не просвещенная власть пришла и осчастливила людей, а власть, которая пришла к человеку, спросила, что он хочет, потом показала ему проект и спросила, этого ли он хотел, и только потом начала строительство. Это новая модальность взаимодействия между властью и гражданином, который живёт от посёлка до города. Если не хватает денег на все, то он выбирает, что ему нужно в первую очередь –общественный туалет или площадка для выгула собак», – заключает собеседница.

Также в числе президентских поручений премьер-министру Дмитрию Медведеву и руководителям регионов стоит задача подготовить предложения по развитию городского общественного транспорта, сообщается на официальном сайте Кремля.

Также Путин поручил региональным властям предусматривать в проектах планировки и благоустройства территорий спортивные и детские площадки. А также до 15 декабря принять законы о создании лесопарковых зеленых поясов.

Президент распорядился до лета принять законы об обязательном сохранении исторической среды при архитектурно-строительном проектировании.

Еще одно указание главы государства касается обеспечения максимального комфорта для пациентов при проектировании новых и реконструкции старых медучреждений.

Правительству также поручено обеспечить информационное сопровождение в СМИ хода реализации нацпроектов и обратную связь с гражданами. А также изучить общественное мнение о нацпроектах и распространить лучшие практики в регионах.

Кроме того, глава государства распорядился разработать правила указания в платежках за ЖКУ информации о региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Начиная с этого года кабмину поручено выделять из федерального бюджета средства на подготовку и проведение ежегодного Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» и фестиваля «Таврида ArtRussia», а также на создание постоянно действующего образовательного центра.

Ранее другая участница февральской встречи Владимира Путина с общественностью по нацпроекту «Жильё и городская среда» прокомментировала новость о публикации конкретных поручений президента.

«Это довольно эффективный формат диалога главы государства с общественностью. Я обычный человек, десять лет работаю в сфере образования, кандидат наук, молодой небольшой руководитель. И для меня было неожиданным, что работая над конкретной темой комфортной городской среды, я вообще смогла оказаться на этой встрече с руководителем нашей страны. Неожиданно, что президент страны – доступный человек, который слышит проблемы, вникает в них, задаёт вопросы. Мне кажется, не все верят, что так действительно бывает, когда обычные люди могут общаться с главой государства и рассказывать ему о проблемах, которые их волнуют. Многие удивлялись моим рассказам, ведь они думали, что это были артисты по телевизору», – рассказала газете ВЗГЛЯД директор Института архитектуры и дизайна Казанского государственно архитектурно-строительного университета Карина Набиуллина.