Путин утвердил перечень поручений по проекту «Жильё и городская среда»

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности для обсуждения национального проекта «Жильё и городская среда» утвердил перечень поручений правительству.

Премьер-министру Дмитрию Медведеву и руководителям регионов предписано подготовить предложения по развитию городского общественного транспорта, сообщается на официальном сайте Кремля.

Также Путин поручил региональным властям предусматривать в проектах планировки и благоустройства территорий спортивные и детские площадки. А также до 15 декабря принять законы о создании лесопарковых зеленых поясов.

Президент распорядился до лета принять законы об обязательном сохранении исторической среды при архитектурно-строительном проектировании.

Еще одно указание главы государства касается обеспечения максимального комфорта для пациентов при проектировании новых и реконструкции старых медучреждений.

Правительству также поручено обеспечить информационное сопровождение в СМИ хода реализации нацпроектов и обратную связь с гражданами. А также изучить общественное мнение о нацпроектах и распространить лучшие практики в регионах.

Кроме того, глава государства распорядился разработать правила указания в платежках за ЖКУ информации о региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Начиная с этого года кабмину поручено выделять из федерального бюджета средства на подготовку и проведение ежегодного Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» и фестиваля «Таврида ArtRussia», а также на создание постоянно действующего образовательного центра.

Также был утвержден ряд других поручений.