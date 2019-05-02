Общественник: Президент России – доступный человек

«Не все верят, что так действительно бывает, когда обычные люди могут общаться с главой государства и рассказывать ему о проблемах, которые их волнуют. Многие удивлялись моим рассказам, ведь они думали, что это были артисты по телевизору», – рассказала газете ВЗГЛЯД участница февральской встречи Владимира Путина с общественностью по нацпроекту «Жильё и городская среда» в Казани. Итогом стали конкретные поручения президента.

Владимир Путин в этом году проведет целую серию совещаний с общественностью по вопросам реализации национальных проектов.

Одна из таких встреч состоялась 19 февраля. На ней обсуждался ход реализации национального проекта «Жильё и городская среда». И вот 2 мая опубликован перечень поручений президента на основе этой встречи.

«Это довольно эффективный формат диалога главы государства с общественностью. Я обычный человек, десять лет работаю в сфере образования, кандидат наук, молодой небольшой руководитель. И для меня было неожиданным, что работая над конкретной темой комфортной городской среды, я вообще смогла оказаться на этой встрече с руководителем нашей страны. Неожиданно, что президент страны – доступный человек, который слышит проблемы, вникает в них, задаёт вопросы. Мне кажется, не все верят, что так действительно бывает, когда обычные люди могут общаться с главой государства и рассказывать ему о проблемах, которые их волнуют. Многие удивлялись моим рассказам, ведь они думали, что это были артисты по телевизору», – рассказала газете ВЗГЛЯД директор Института архитектуры и дизайна Казанского государственно архитектурно-строительного университета Карина Набиуллина.

«Меня сильно впечатлило, что это была не простая формальность, для галочки. Владимир Владимирович задавал вопросы, ему хотелось узнать истинные проблемы. И он отреагировал поручениями. Это очень ценно и важно для общества», – добаляет участник встречи с Путиным в Казани.

Самое интересное, что после встречи стали разрешаться многие проблемы, еще до каких-либо поручений президента.

«Что касается моего обращения, то я очень сильно разволновалась, но все же рассказала о нашем инновационном опыте в сфере образования и комфортной городской среды, который хотелось бы растиражировать. После этого на нас обратили внимание. На уровне правительства Татарстана у меня запрашивают много материалов, и относятся гораздо внимательней. Например, я озвучивала трудности с исследованием объектов культурного наследия, когда нам надо платить за доступ к архивам. Это для нас дорого, потому что у нас социальный проект без доходов. Сейчас нам удалось заключить договор о безвозмездном сотрудничестве с архивом. Нам идут навстречу. То есть какие-то проблемы сами улаживаются, не дожидаясь поручений свыше», –порадовалась Карина Набиуллина.