Стало известно, где живут самые несчастные россияне

Исследование Финансового университета при правительстве показало, в каких городах россияне недовольны своей жизнью.

По результатам исследования, общее количество удовлетворенных граждан России снизилось с 80% до 73%, сообщает «Российская газета».

Наиболее несчастными себя чувствуют жители Владикавказа – 63% граждан. Следом идет Хабаровск (69%), Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70%).

Список городов, где живут самые счастливые люди, возглавил Владивосток – 87%. Также в пятерку вошли Томск (86%), Липецк и Оренбург (85%), Череповец, Грозный и Чита (84%).

Всего в исследовании приняли участие свыше 250 тыс. человек из 78 городов России.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что большая часть граждан России (86%) считает себя счастливой. Показатель оказался максимальным за все годы проводимых исследований.