Большинство россиян сочли себя счастливыми

Большая часть граждан России (86%) считает себя счастливой, свидетельствует исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Показатель в 86% является максимальным за все годы проводимых исследований, утверждается на сайте организации.

«Как и раньше, счастливыми россиян делает семья (33%), собственное здоровье и здоровье близких (21%), а также дети и хорошая работа (18% и 17% соответственно)», – отмечается в исследовании.

Среди близких людей 32% опрошенных преобладают счастливые люди, больше недовольных наблюдают 12%. При этом 52% респондентов отмечают, что видят вокруг себя примерно одинаковое количество довольных и недовольных людей.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 14 апреля среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. В качестве метода опроса использовалось телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В ноябре аналитики сервиса SuperJob рассказали, сколько денег требуется россиянам для счастья.