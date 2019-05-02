Киев потребовал отменить указ Путина

Украинская власть не признает указ главы российского государства Владимира Путина об упрощении предоставления гражданства России украинцам, заявил МИД Украины.

Киев отказывается признавать и предыдущие, и «возможные будущие нормативно-правовые акты» России, касающиеся предоставления украинцам гражданства «противоправным способом», передает ТАСС.

По мнению украинской стороны, такие акты «были, есть и будут юридически ничтожными», они «не будут иметь никаких правовых последствий».

Украина требует, чтобы Россия «безотлагательно отменила» свои решения по данному вопросу.

МИД Украины собрался вручить России ноту протеста.

Напомним, Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Кроме того, Путин упростил получение гражданства России для некоторых украинцев.