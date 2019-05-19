Греф рассказал, как власти боролись с олигархами

С 2000-х годов в России была проделана большая «хирургическая работа» по отстранению олигархов от власти, рассказал глава Сбербанка Герман Греф в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Был период, когда олигархи были значительно сильнее правительства. И с начала 2000-х годов, с приходом команды [президента Владимира] Путина, на мой взгляд, была проделана большая хирургическая работа по их отстранению от власти», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, с 2000 по 2007 год Греф занимал пост министра экономического развития России.

Греф признался, что не хотел бы жить в стране, в которой командуют олигархи. По его словам, государство должно заниматься своим делом, а предприниматели – своим. Их нельзя путать местами, подчеркнул глава Сбербанка.

«Проблема – когда олигархи приходят к власти, и проблема – когда государство начинает заниматься предпринимательством», – заключил он.

Ранее бизнесмен Алишер Усманов рассказал о единственном в России олигархе, а телеведущая Тина Канделаки описывала страшные сны олигархов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД