Канделаки рассказала о страшных снах российских олигархов

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что российским олигархам только в страшном сне может присниться крупное пожертвование в адрес родного вуза.

Канделаки прокомментировала новость о том, что бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пожертвовал 1,8 млрд долларов университету Джонса Хопкинса, который окончил в 1964 году.

«Новость про Блумберга для нас звучит как что-то из ряда вон выходящее. Нашим олигархам в большинстве своем и в страшном сне такое не приснится. А знаете, почему? На Западе важна репутация. Там у людей тоже есть страсти, любовницы, тайные счета и грехи, но в памяти они хотят остаться в другом качестве. А у нас old fashion (старая мода – прим. ВЗГЛЯД) так и не закончится», – отметила медиаменеджер в своем Telegram-канале.

По мнению Канделаки, стяжательство многих погубит.

«Но я рада, что из Монако все чаще борты летят домой с one way ticket (билет в один конец – прим. ВЗГЛЯД). Глядишь, перестанем меряться размерами яхт и самолетов и начнем тратить на свою страну, которая дала возможности волшебным образом стать миллиардерами», – подытожила Канделаки.

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