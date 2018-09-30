Усманов рассказал о единственном в России олигархе

Бизнесмен Алишер Усманов признался, что ему не нравится слово «олигарх»; по его словам, в России остался только один олигарх, «который все взял, не заплатив».

«Я слово «олигарх» вообще терпеть не могу. Потому что в нем есть какое-то ущербное для мужчины звание. Это то же самое, что сказать – «фаворит королевы», – сказал Усманов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

Он уточнил, что олигарх – это человек, «который все взял, не заплатив». «Я к ним никогда в жизни не относился», – приводит его слова «Интерфакс».

«Считаю, остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит – до сих пор катится», – отметил он, отказавшись уточнить имя этого олигарха. «Он все потерял, кроме одной компании, вот поэтому он в ней и остается. А больше олигархов нет», – добавил бизнесмен.

Усманов также рассказал, какая ему нравится валюта, в чем следует хранить сбережения, и посоветовал не пытаться воспитывать бизнесменов санкциями.