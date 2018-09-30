Усманов назвал свою любимую валюту

Основатель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов рассказал, какая ему нравится валюта и в чем следует хранить сбережения, а также посоветовал не пытаться воспитывать бизнесменов санкциями.

В эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» Усманов посоветовал хранить сбережения в швейцарских франках. «Франки швейцарские люблю. Очень стабильная валюта», – приводит его слова РБК.

Усманов считает, что тем, кто копит на образование в России, следует хранить деньги в рублях, а если родители планируют дать ребенку зарубежное образование, то лучше разделить сбережения на рублевые и валютные.

Предприниматель также считает, что санкциями не стоит воспитывать бизнесменов. «Я не думаю, что санкции – это лучшая форма воспитания, тем более, бизнесменов, которые, зачастую, вообще не имеют отношения к тем или иным политическим процессам», – приводит его слова РИА «Новости».

«При чем здесь добросовестно исполняющий обязанности акционера или руководителя государственной корпорации человек. Накажите организацию, при чем здесь человек?», – отметил он.

Усманов отметил, что зачастую в компаниях акционером оказывается государство, а попытки воспитывать санкциями государства – «это не метод для сегодняшнего мира». По его мнению, в 21 веке нужно думать о том, как консолидировать усилия по борьбе с серьезными вызовами.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции в отношении 24 граждан и 14 компаний из России. Под ограничения попали в том числе глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и совладелец En+ Group Олег Дерипаска. Кроме того, США добились ареста счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре.

В августе один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил счета россиян на сумму около 5 млрд долларов, чтобы избежать санкций со стороны США.