Белоруссия занялась созданием аналога российского «Искандер-М»

Белорусский завод точной электромеханики (ЗТЭМ) в ходе 9-й международной выставке вооружений MILEX 2019 в Минске представил макет новой тактической баллистической ракеты и пусковой контейнер для нее.

Как сообщил ТАСС представитель завода, создание ракеты ведется в рамках программы дальнейшего развития комплекса «Полонез-М», который в перспективе может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского ОТРК «Искандер-М».

Белорусский специалист отметил, что Минск хочет показать потенциальным зарубежным заказчикам возможности комплекса «Полонез-М» в ближнесрочной перспективе.

Ракетный комплекс, получивший обозначение В-200 «Полонез», был приобретен Белоруссией у Китая и в дальнейшем модернизирован до уровня В-300ВК «Полонез-М» с дальностью стрельбы до 300 километров и возможностью пуска сразу двух типов ракет с различными боевыми частями. С 2018 года этот комплекс не только поступил на вооружение белорусской армии, но и был поставлен за рубеж.

Если задача по созданию белорусского аналога российского ОТРК «Искандер-М» будет выполнена, этот комплекс будет выглядеть как китайский ракетный комплекс M20, модель которого демонстрируется на стенде китайской корпорации China Aerospace Long-March International.

В сентябре 2017 года в ходе учений «Запад», проходивших на территории России и Белоруссии, запустили ракету «Искандер-М» на максимальную дальность.

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