Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.0 комментариев
На Украине прошла масштабная операция по изъятию незаконного оружия
В украинских городах продолжаются сотни обысков, направленных на пресечение незаконного оборота оружия и повышение общественной безопасности.
Национальная полиция Украины организовала массовую операцию по борьбе с нелегальным оружием, передает ТАСС. По данным ведомства, в рамках кампании сотрудники правоохранительных органов проводят более 500 обысков по всей территории страны.
Как подчеркнули в заявлении, целью спецоперации является предотвращение преступлений с использованием нелегального оружия, прекращение его оборота и обеспечение порядка в обществе. «Нацполиция проводит масштабную общегосударственную спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов: продолжается более 500 обысков», – говорится в сообщении полиции.
Ранее в ФСБ РФ заявили, что количество попыток добывания военной техники и комплектующих для киевского режима достигло беспрецедентных масштабов.