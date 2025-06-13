На Украине прошла масштабная операция по изъятию незаконного оружия

Tекст: Ольга Иванова

Национальная полиция Украины организовала массовую операцию по борьбе с нелегальным оружием, передает ТАСС. По данным ведомства, в рамках кампании сотрудники правоохранительных органов проводят более 500 обысков по всей территории страны.

Как подчеркнули в заявлении, целью спецоперации является предотвращение преступлений с использованием нелегального оружия, прекращение его оборота и обеспечение порядка в обществе. «Нацполиция проводит масштабную общегосударственную спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов: продолжается более 500 обысков», – говорится в сообщении полиции.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что количество попыток добывания военной техники и комплектующих для киевского режима достигло беспрецедентных масштабов.