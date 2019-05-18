Трамп заявил о позорных связях Байдена с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп высказался за расследование финансовых связей с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена, собравшегося участвовать в предстоящих выборах президента США.

Об этом Трамп заявил в интервью каналу Fox News, фрагмент которого опубликован в Twitter программы The Next Revolution.

«Сто процентов. Это позор», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, нужно ли провести расследование из-за того, что китайское правительство «вкладывает миллиарды долларов в семейный бизнес Байдена», передает РИА «Новости».

По информации американских СМИ, в 2013 году компания сына Джо Байдена Хантера заключила соглашение с Банком Китая о капиталовложениях на 1 млрд долларов. Отмечалось, что Хантер Байден и его партнеры по бизнесу создали несколько коммерческих структур, которые были задействованы в многомиллионных сделках с принадлежащими китайским властям фирмами.

По данным опроса телеканал Fox News,на предстоящих в 2020 году выборах американского президента бывшего вице-президента США Джо Байдена готовы поддержать на 11 процентных пунктов избирателей больше, чем действующего главу Белого дома Дональда Трампа.