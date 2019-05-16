Турция заявила о полном контроле над С-400

Приобретаемые у России зенитные ракетные системы С-400 будут полностью контролироваться Анкарой, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Существует мнение, что С-400 будут представлять угрозу для истребителей F-35. Эти системы будут полностью находиться под нашим контролем, они не будут интегрированы в систему НАТО. Они будут под полным нашим контролем», – передает слова Чавушоглу ТАСС.

Ранее в американском Конгрессе заявили, что Турция должна отказаться от приобретения российских С-400 и вместо этого сотрудничать с США.

Турция говорила, что не откажется от планов закупки С-400, однако в США заявили о несовместимости таких действий со стандартами НАТО, пригрозив ввести санкции.

Теперь США просят Турцию об отсрочке приобретения С-400.

США опасаются, что благодаря С-400 в Турции Россия сможет получить данные об американских истребителям F-35.

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