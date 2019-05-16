Названы склонные к выпивке нации

Граждане Великобритании склонны напиваться чаще, чем жители других стран, свидетельствует опрос Global Drug Survey.

В год британцы напиваются в среднем около 51,1 раз (около раза в неделю), передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Немного реже напиваются граждане США, Канады, Австралии, Дании и Индии, жители этих стран устраивают пьянки от 41 до 50,3 раз в год.

Жители Чили напиваются около 16,4 раза в год, что является самым низким показателем во всем рейтинге. Не намного чаще пьянствуют португальцы, немцы, колумбийцы, аргентинцы и венгры (от 20,2 до 24,9 раза в год).

Согласно результатам опроса, люди в мире в среднем напиваются 33 раза в год, больше всего об употреблении алкоголя жалеют жители Германии (27,7%).

Также чаще всего об употреблении спиртных напитков чаще всего жалеют женщины от 25 лет.

Исследователи учитывали данные респондентов из 30 стран.