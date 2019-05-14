Испания вывела фрегат из направленной к берегам Ирана боевой группы США

Министр обороны Испании Маргарита Роблес приняла решение о временном выводе фрегата F-104 «Мендес Нуньес» с 215 членами экипажа из состава боевой группы во главе с американским авианосцем «Авраам Линкольн» на фоне роста напряженности между США и Ираном.

«Очевидно, в этом регионе сложилась сложная ситуация, но также не стоит чрезмерно реагировать», – заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, передает РИА «Новости» со ссылкой на El Pais.

Издание отмечает, что введение испанского фрегата в американскую боевую группу, в составе которой нет других иностранных кораблей, было запланировано по меньшей мере год назад для проведения совместной подготовки и улучшения взаимодействия. Ожидалось, что миссия испанского корабля в составе авианосной группы США продлится полгода – с конца апреля по конец октября.

Теперь решение минобороны Испании предполагает, что фрегат не будет заходить в Персидский залив и может снова присоединиться к американской боевой группе при условии сохранения запланированной ранее программы.

Напомним, в начале мая США направили ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков на Ближний Восток. Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress приступили к регулярным полетам в районе Персидского залива у границ Ирана.

9 мая и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан представил президенту США Дональду Трампу план отправки на Ближний Восток до 120 тыс. военных, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или атакует силы США.

Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал три сценария войны США против Ирана.