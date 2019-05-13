Венесуэла сократила долг перед Роснефтью

Венесуэла сократила задолженность перед Роснефтью по выданным авансам, рассказали в компании.

Каракас погасил 500 тыс. долларов, сократив долг с 2,3 млрд до 1,8 млрд долларов, передает РИА «Новости».

В 2018 году Венесуэла выплатила Роснефти 2,3 млрд долларов.

Напомним, в декабре 2018 года стало известно, что Москва и Каракас договорились о гарантированных инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль в размере более 5 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, какую выгоду может извлечь Россия из нестабильности в Венесуэле.