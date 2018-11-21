Россия решила вложить в Венесуэлу 5 млрд долларов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Москва и Каракас договорились о гарантированных инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль в размере более 5 млрд долларов, а также о поставках 600 тыс. тонн зерна.

«Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на 5 млрд долларов, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнерами», – передает его слова РИА «Новости».

Мадуро добавил, что также гарантированы инвестиции России в размере более чем 1 млрд долларов, которые будут направлены в производства добывающей отрасли – в основном золота.

Президент Венесуэлы добавил, что поставки зерна гарантированы в 2019 году, а также на последующий период. Подписан также контракт по технической помощи для ремонта систем вооружения Венесуэлы.

Мадуро прибыл в Москву с визитом во вторник. Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса рассказывал о повестке встречи.

В начале ноября сообщалось, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA с января по сентябрь 2018 года сократила свои долги перед Роснефтью на 3,1 млрд долларов по контракту на поставку топлива.

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