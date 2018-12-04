Николас Мадуро прибыл в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приземлился в Москве, сообщают дипломатические источники.

По данным источника РИА «Новости» самолет с президентом Венесуэлы на борту приземлился во Внуково-2 (правительственном терминале московского аэропорта Внуково).

Мадуро прилетел для встречи с президентом России Владимиром Путиным. На переговорах в Кремле лидеры двух стран планируют обсудить военно-техническое сотрудничество и прочие темы, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, на переговорах также будут присутствовать руководители российских министерств и ведомств, включая главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

Также на переговорах ожидается присутствие министра энергетики России Александра Новака, главы Роснефти Игоря Сечина, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, вице-премьера Юрия Борисова, а также главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

Ранее Мадуро сообщил, что вылетает в Москву ради укрепления уз дружбы между братскими странами. Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса рассказал о повестке встречи.

Чуть позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, как пройдут встречи президентов двух стран.