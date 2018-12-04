Мадуро анонсировал визит в Россию

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вылетает в Россию для укрепления уз дружбы между братскими странами.

По словам венесуэльского лидера, он рассчитывает расширить дипломатические отношения с Россией, укрепить узы дружбы между братскими странами, а также провести «очень серьезную и важную встречу» с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Напомним, в конце ноября появились сведения о том, что глава Роснефти Игорь Сечин летал в Каракас для встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

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