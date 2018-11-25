Сечин прилетел к Мадуро с претензиями из-за задержек с поставками нефти

Глава Роснефти Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас, чтобы встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и пожаловаться на задержки в поставках нефти, сообщили источники.

Визит не был публичным. Сечин во главе большой делегации встретился с официальными лицами государственной нефтяной компании PDVSA в отеле Caracas на этой неделе. Кроме того, Сечин встретился с Мадуро и упрекнул его в том, что поставки нефти отстают от графика, сообщает Reuters.

«Он указал, что Венесуэла выполняет обязательства перед Китаем, но не перед ними», – сказал один из источников.

Сечин передал в подтверждение своих слов Мадуро графики поставок нефти российским предприятиям и китайским.

Отмечается, что PDVSA с января по август 2018 года поставила китайским фирмам 463 тыс. баррелей, российским – 176,6 тыс. баррелей. Reuters утверждает, что с 2006 года российское правительство и Роснефть передали Венесуэле кредитов на сумму как минимум 17 млрд долларов.

Reuters называет визит Сечина «одним из самых ярких признаков напряженности» между Венесуэлой и Россией.

В начале ноября сообщалось, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA с января по сентябрь 2018 года сократила свои долги перед Роснефтью на 3,1 млрд долларов по контракту на поставку топлива.

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