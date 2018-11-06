Роснефть отчиталась о полученных от Венесуэлы миллиардах

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA с января по сентябрь 2018 года сократила свои долги перед Роснефтью на 3,1 млрд долларов по контракту на поставку топлива.

Об этом говорится в презентации Роснефти по отчету МСФО, передает ТАСС.

Роснефть с 2014 года выдавала венесуэльской компании авансы за поставку сырья и нефтепродуктов на сумму 6,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в PDVSA задумались над переработкой российской нефти марки Urals.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему России выгодно вести мягкую политику в отношении Венесуэлы.