В Кремле рассказали, как пройдет встреча Путина и Мадуро

Встреча президентов России Владимира Путина и Венесуэлы Николаса Мадуро пройдет в узком и расширенном составе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это будет рабочий визит, мы к нему готовимся. Завтра состоятся контакты. Будет встреча в узком составе между Путиным и Мадуро, и также состоятся уже в расширенном составе российско-венесуэльские переговоры», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее Мадуро заявил, что вылетает в Россию для укрепления уз между братскими странами и проведения «очень важной встречи» с Путиным.

Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса сообщил, что лидеры обсудят двусторонние отношения.