Посол Венесуэлы обозначил повестку встречи Путина и Мадуро

Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса сообщил, что лидер страны Николас Мадуро в ходе визита в Россию обсудит с президентом Владимиром Путиным двусторонние отношения.

Посол заявил, что «президент (Николас) Мадуро и президент (Владимир) Путин обсудят двусторонние вопросы», передает РИА «Новости».

Прибытие Мадуро в российскую столицу запланировано на день вторника.

Накануне президент Венесуэлы анонсировал визит в Россию, заявив, что вылетает в Москву для укрепления уз дружбы.