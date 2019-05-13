Итальянский депутат уличил европейские СМИ во лжи о ситуации в Крыму

Сообщения о ситуации в Крыму в европейских СМИ не соответствуют действительности, поэтому посещающие полуостров европейские депутаты стремятся донести до своих народов сведения о реальном положении дел, заявил депутат итальянского регионального парламента Венеции Стефано Вальдегамбери.

«То, что нам рассказывали в наших странах через СМИ, не соответствовало фактам, которые мы узнали на местах. Мы можем говорить о том, что у нас есть желание донести не только до уполномоченных органов, но и до жителей Италии и других европейских государств», – сказал Вальдегамбери в ходе российско-итальянского круглого стола «От конфронтации – к диалогу и сотрудничеству. Новые формы общественного взаимодействия» в Общественной палате России.

Он добавил, что когда приехал в Крым, то «смог получить представление о ситуации». «Я также смог узнать о том, что те сведения, которые передают наши СМИ, не соответствуют действительности – якобы там танки, якобы там оккупированная территория, якобы против воли народа. На самом деле это не так. Любой человек, который знает историю Крыма, не мог бы поверить этим сведениям в европейских СМИ», – добавил он, передает РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что жители полуострова сделали свой выбор, проголосовав за присоединение к России на референдуме, однако мировое сообщество это проигнорировало, что является нарушением прав человека. «Есть регионы, в которых проводится голосование и признается их право на самоопределение. Например, это Косово, все признано, это референдум в Черногории, тоже было все признано. И здесь не было никаких сомнений. Почему же данный принцип не действует в Крыму? Необходимо прислушиваться к воле народа, но этот принцип действует избирательно. Когда это невыгодно - глас народа никто не слышит», – резюмировал Вальдегамбери.

Итальянский депутат посетил Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, который проходил с 18 по 20 апреля 2019 года.

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