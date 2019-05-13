Украина сделала бесплатными вакцины от кори

Вакцины от кори, краснухи и паротита на Украине стали бесплатными для людей любого возраста, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Такие изменения внесли в календарь профилактических прививок на Украине, сказано на сайте министерства.

«Взрослые любого возраста теперь тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от шести месяцев, для которых корь особенно опасна», – говорится в сообщении.

На ваш взгляд Вы привиты от кори? Да

Нет

Не знаю



До изменений бесплатно вакцинироваться могли только взрослые возрастом до 30 лет, а также люди подверженные риску заболевания – медики, учителя, военные, студенты.

Получить бесплатную прививку могут люди любого возраста, которые контактировали с больными, не болели корью и не имеют подтверждения данных о прививках в медицинской карте. Также прививка гарантирована тем, кто не имеет иммунитета против кори.

Ранее Украина назвала число умерших от кори с начала года. ООН поставила Украину на первое место в мире по темпам распространения кори.