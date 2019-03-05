Украина назвала число умерших от кори с начала года

С начала 2019 года на Украине от осложнений кори умерли 10 человек, из которых трое детей, всего заболели 26,5 тыс. человек, сообщил минздрав страны.

«За отчетную неделю в Хмельницкой области в результате кори умер младенец 25 дней от роду. Минздрав Украины выражает соболезнования родным. Всего в этом году умерли уже десять человек, среди которых трое детей», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Минздрав также уточнил, что с 28 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года корью в стране заболели 26 тыс. 544 человека, более 14 тыс. из которых – дети.

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