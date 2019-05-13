Началось изготовление нового российского пилотируемого космического корабля

Российские предприятия приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра пилотируемого космического корабля нового поколения, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, началось изготовление корпусов агрегатного отсека и возвращаемого аппарата, передает РИА «Новости».

«Завод экспериментального машиностроения, входящий в ракетно-космическую корпорацию «Энергия», заказал изготовление алюминиевого корпуса для первого корабля на самарском предприятии «Арконик СМЗ», – сказал источник в ракетно-космической отрасли.

В госкорпорации «Роскосмос» подтвердили, что работа по изготовлению пилотируемого транспортного корабля ведется. «Проходят комплексные мероприятия по созданию пилотируемого транспортного корабля», – сказали в госкорпорации.

В пресс-службе АО «Арконик СМЗ» подтвердили, что сотрудничают с РКК «Энергия», не уточнив деталей.

Напомним, по планам Роскосмоса, новый российский космический корабль будет готов к тестовой компании ракеты «Союз-5», летные испытания которой намечены на 2023 год.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новый космический корабль «Федерация» поменяет свое название и получит «более мужское имя». В апреле стало известно о предложении Роскосмоса называть новые российские космические корабли по реестру первых российских кораблей, построенных Петром Первым.

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