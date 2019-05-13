Трампа обвинили в смене политического курса США под влиянием Саудовской Аравии

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что администрация Дональда Трампа под влиянием Египта и Саудовской Аравии решила изменить политический курс США в отношении Ливии, поддержав командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара.

Источники издания из числа сотрудников Белого дома и саудовских чиновников утверждают, что «лидеры Саудовской Аравии и Египта успешно воздействовали на президента Трампа с тем, чтобы он изменил курс США в отношении Ливии» и поддержал Хафтара, передает ТАСС.

В публикации говорится, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд якобы убедили Трампа поговорить с Хафтаром по телефону. При этом саудовский принц сообщил Трампу, что Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи связано с террористическими группировками «Исламское государство*» (ИГ*) и «Аль-Каида» (запрещены в России).

По сведениям издания, во время телефонного разговора Трампа с Хафтаром, состоявшегося 15 апреля, президент США дал командующего ЛНА понять, что поддерживает его.

«Решение Трампа стало отступлением от многолетней политики США в Ливии, в рамках которой Вашингтон поддерживал Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи и взаимодействовал с его силами в борьбе против (запрещенной в России террористической группировки) ИГ», – отмечается в статье.

Издание отмечает, что до звонка Трампа Госдепартамент США призывал к прекращению огня в Ливии и осуждал наступление Хафтара, при этом глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж не был уведомлен об изменениях политического курса США.

В статье утверждается, что из-за действий Трампа американские дипломаты якобы столкнулись с «серьезными трудностями» в выработке нового курса США в отношении Ливии.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонного разговора с Хафтаром якобы дал понять, что Вашингтон одобряет наступление ЛНА на Триполи.

Напомним, 23 апреля Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты и к 3 мая установила контроль над несколькими районами ливийской столицы.

4 мая в осажденном Хафтаром Триполи захотели сотрудничать с Москвой во всех областях.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что мешает Хафтару захватить Триполи.

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