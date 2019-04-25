Стали известны подробности беседы Трампа с Хафтаром

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с командующим Ливийской национальной армии фельдмаршалом Халифой Хафтаром дал понять, что Вашингтон одобряет наступление ЛНА на Триполи, сообщает Bloomberg.

По словам неназванных американских чиновников, телефонный разговор Трампа с Хафтаром состоялся 15 апреля, передает ТАСС. Позднее с Хафтаром также беседовал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оставив у него впечатление, что Вашингтон действительно дал «зеленый свет» наступлению ЛНА на Триполи.

Bloomberg обращает внимание, что эти сведения кардинально противоречат официальной позиции США, изложенной госсекретарем Майком Помпео, который призвал подразделения ЛНА немедленно прекратить наступление на Триполи.

Вопреки этим данным, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки заявил, что «данные о содержании разговора между Белым домом и фельдмаршалом Халифой Хафтаром неточны», призвав Bloomberg не использовать недостоверную информацию.

В понедельник вечером стало известно, что армия Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на Триполи. Напомним, первая фаза наступления ЛНА началась 4 апреля.

8 апреля Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи, после чего у столицы Ливии начались тяжелые бои с применением авиации.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что мешает Хафтару захватить Триполи.

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