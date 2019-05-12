Пушков указал на дискриминацию малых народов на Украине

«Дискриминация венгров в рамках украинского законодательства является по умолчанию международно признанным фактом, потому что ни одна страна ЕС или НАТО не раскритиковала Венгрию за раздачу паспортов на Украине», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя обвинение депутатов Рады в адрес Москвы из-за якобы нарушения прав коренных народов России.

«Инициативу депутатов Рады нужно расценивать как намерение Порошенко продолжать жесткую антироссийскую линию даже не будучи президентом. Он обвенчался с антироссийской истерией и намерен идти с ней рука об руку дальше по жизни», – считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

«Поскольку он теперь будет просто руководителем политической партии с неизвестными перспективами на осенних парламентских выборах – ему нужно вбрасывать в информационное пространство все новые антироссийские инициативы. Я думаю, это не последняя», – добавил Пушков.

По его словам, Порошенко обнаружил, что на подобные инициативы все еще есть спрос у радикальной части украинского общества. «Таких людей на Украине – меньшинство, но это те люди, которые поддержали Порошенко несмотря на его провальную социально-экономическую политику и коррупционное обогащение. Их устраивает его ультранационалистический антироссийский уклон, и он пытается сохранить за собой поддержку этого электората», – продолжил собеседник.

«Причем сама по себе инициатива высосана из пальца. Где и есть проблема с межнациональными отношениями – то это на Украине. Достаточно сказать, что Венгрия является категорическим противником украинских законов о языке и образовании, которые дискриминируют венгерское население, ввиду чего Будапешт выдает паспорта украинцам венгерского происхождения», – напоминает сенатор.

«Из-за этого Венгрия блокирует участие Украины в любых политических мероприятиях НАТО, и партнеры Будапешта по альянсу не находят аргументов, чтобы отговорить венгров от такой позиции. Получатся, что дискриминация венгров в рамках украинского законодательства является по умолчанию международно признанным фактом, потому что ни одна страна ЕС или НАТО не раскритиковала Венгрию за ее подход в этом вопросе. И ни одна страна ЕС не критикует Венгрию за раздачу паспортов на Украине», – подчеркнул Пушков.

По мнению сенатора, эти вопросы стали серьезным противоречием в отношениях Украины со своими соседями. «Но Порошенко, вместо того, чтобы заниматься разрешением внутренних проблем, идет по пути продвижения антироссийских инициатив. Для него это характерно в течение 5 лет: он только тем и занимается, что продает свою антироссийскую позицию в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне, Париже, Берлине и так далее», – отметил политик.

«Очевидно, что у него есть желание стать самым антироссийским политиком из тех, с кем Запад имеет дело, потому что Олега Ляшко там серьезно не воспринимают, а других политиков ультраправого толка вроде Олега Тягныбока они и вовсе теперь чураются, чтобы себя не дискредитировать. Потому Порошенко пытается эту рукопожатность обратить себе на пользу», – продолжает Пушков.

«И для того, чтобы антироссийское варево все время кипятилось и булькало – Порошенко нужно изобретать все новые темы, которые вписываются в его политическую линию, и на волне которой, как он сам признается, Порошенко рассчитывает вернуться во власть», – резюмировал Пушков.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, фракция партии «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде собирается обратиться в международные институты из-за якобы нарушения прав коренных народов на территории России, в частности на Урале и в Сибири.

В заявлении говорится о якобы притеснениях прав народов Северного Кавказа, Сибири, «Идель-Урала» и других регионов России. Давление это якобы было усилено Москвой с 2014 года.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рекомендовал депутатам Рады озаботиться правами и положением коренных народов, проживающих на территории Украины.

Ранее Совет Европы выступал с критикой в адрес России по поводу отношения к языкам коренных народов, однако в Госдуме заметили, что в материалах СЕ «все передернуто», а Европейская хартия языков меньшинств вообще не подходит России и может привести только к снижению государственных гарантий по поддержке языков.