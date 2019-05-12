В Совфеде ответили на беспокойство депутатов Рады о коренных народах России

«Я бы рекомендовал депутатам Рады заняться очевидными проблемными вопросами у себя в стране, которые находятся в крайне плохом состоянии», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал намерение украинских парламентариев обратиться в международные институты из-за якобы нарушения прав коренных народов на территории России, в частности на Кавказе, Урале и в Сибири.

«Депутатам Рады из президентской фракции, видимо, заняться нечем. Они бы лучше озаботились правами и положением коренных народов, проживающих на территории Украины. Это и русские, и венгры, и румыны с поляками, и многие другие. Это гораздо важнее и для мирового сообщества, и для самой Украины», – заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«А вмешиваться в сугубо внутренние дела России – нет смысла, тем более в условиях, когда и вмешиваться некуда, поскольку работа по межнациональным отношениям у нас поставлена в приоритет и давно ведется на самом серьезном уровне. Потому я бы рекомендовал депутатам Рады заняться очевидными проблемными вопросами у себя в стране, которые находятся в крайне плохом состоянии», – продолжил Климов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, фракция партии «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде собирается обратиться в международные институты из-за якобы нарушения прав коренных народов на территории России, в частности на Урале и в Сибири.

В заявлении говорится о якобы притеснениях прав народов Северного Кавказа, Сибири, «Идель-Урала» и других регионов России. Давление это якобы было усилено Москвой с 2014 года.

Ранее Совет Европы выступал с критикой в адрес России по поводу отношения к языкам коренных народов, однако в Госдуме заметили, что в материалах СЕ «все передернуто», а Европейская хартия языков меньшинств вообще не подходит России и может привести только к снижению государственных гарантий по поддержке языков.