В Совфеде ответили на беспокойство депутатов Рады о коренных народах России

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12 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Канадских индейцев истребляют прямо в школах

Канадские индейцы не имеют ни здоровья, ни образования, ни будущегоФото: Ton Koene/Zumapress/Global Look Press
Западные страны, называющие себя образцом соблюдения прав меньшинств, в реальности уничтожают малые народы с помощью так называемого культурного геноцида. Ярким примером этому является политика Канады по отношению к аборигенам – инуитам. Об этом свидетельствует чудовищная социальная статистика Канады. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Связь времен для России стала внутренней потребностью

Андрей Бабицкий, журналист
Я глубоко убежден, что мы – это все те же русские люди, все тот же духовный космос, который начинали строить основатели российского государства и продолжали поколение за поколением, век за веком жители нашей великой страны. Подробности...

День Победы по-украински

Глеб Простаков, журналист
«Над моей Украиной дрались» – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Зачем монахам смартфоны

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Кто-то торчит в соцсетях не только ради миссионерства (каюсь, люблю поболтать о всякой ерунде) или играет в «Злых птиц» (я играю в «шарики»). Но в целом хороший телефон и планшет используются для работы. Впрочем, есть другой вариант. Подробности...
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      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            В Совфеде ответили на беспокойство депутатов Рады о коренных народах России

               12 мая 2019, 12:28
            Фото: Николай Галкин/ТАСС
            Текст: Алексей Нечаев

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            «Я бы рекомендовал депутатам Рады заняться очевидными проблемными вопросами у себя в стране, которые находятся в крайне плохом состоянии», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал намерение украинских парламентариев обратиться в международные институты из-за якобы нарушения прав коренных народов на территории России, в частности на Кавказе, Урале и в Сибири.

            «Депутатам Рады из президентской фракции, видимо, заняться нечем. Они бы лучше озаботились правами и положением коренных народов, проживающих на территории Украины. Это и русские, и венгры, и румыны с поляками, и многие другие. Это гораздо важнее и для мирового сообщества, и для самой Украины», – заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

            «А вмешиваться в сугубо внутренние дела России – нет смысла, тем более в условиях, когда и вмешиваться некуда, поскольку работа по межнациональным отношениям у нас поставлена в приоритет и давно ведется на самом серьезном уровне. Потому я бы рекомендовал депутатам Рады заняться очевидными проблемными вопросами у себя в стране, которые находятся в крайне плохом состоянии», – продолжил Климов.   

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, фракция партии «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде собирается обратиться в международные институты из-за якобы нарушения прав коренных народов на территории России, в частности на Урале и в Сибири.

            В заявлении говорится о якобы притеснениях прав народов Северного Кавказа, Сибири, «Идель-Урала» и других регионов России. Давление это якобы было усилено Москвой с 2014 года.

            Ранее Совет Европы выступал с критикой в адрес России по поводу отношения к языкам коренных народов, однако в Госдуме заметили, что в материалах СЕ «все передернуто», а Европейская хартия языков меньшинств вообще не подходит России и может привести только к снижению государственных гарантий по поддержке языков.


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