Актер из «Игры престолов» намекнул на появление нового дракона

Датский актер Йохан Филип Асбек намекнул на то, что в сериале «Игра престолов», в котором он сыграл Эурона Грейджоя, может появиться еще один дракон.

О возможном развитии событий он написал на своей странице в Instagram. Актер также посмеялся над нашумевшим ляпом с появлением в кадре сериала стакана кофейни Starbucks и пошутил, что в новых сериях зрители, возможно, увидят еще больше кофейных стаканов или даже печенье Oreo.

«Унесенные ветром! Возможно... Не могу дождаться пятого эпизода... Будет свет! И смерть, и стаканы кофе... Орео? Возможно, вы увидите дракона... или два... или ни одного», – написал он.

Кроме того, актер опубликовал фото со съемок, на котором он «сдувает» с ладони стоящих вдалеке коллег.

Напомним, пятая серия заключительного сезона «Игры престолов» выйдет в России в понедельник, 13 мая.